10 зимних образов для лучших инстаграмных фото на улице: стильная подборка

Зима – это отличный способ примерить разнообразную верхнюю одежду – от пуховиков, шуб до трендовых дубленок. Кроме этого, у нас есть хорошая возможность сделать атмосферные фото на фоне праздничных декораций и снега.

Модницы инстаграма показали в своих профилях немало безупречных аутфитов, которые можно легко повторить. Чаще всего девушки выбирают этой зимой дубленки – коричневого и черного цвета. Они идеально смотрятся с кремовой шапкой и шарфом.

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Овечьи шубы также не остаются без внимания. Шведская модель Эльза Хоск примерила идеальную молочную шубу, которую соединила с яркой шапкой. Зимой такие акцентные детали очень красиво смотрятся, впрочем, монохромный аутфит имеет такой же непревзойденный вид.

В холодное время года не забывайте о многослойности. Термобелье и свитер с горловиной не только обеспечат вам теплом, но и удачно дополнят ваш look. Вязаные свитера с горловиной, свитшоты на флисе, свитера на замочке и с воротником – мастхэв зимнего сезона.

Если вы активный пользователь инстаграма, то могли заметить, какие обороты набирают фотографии на фоне елок, рождественских декораций и белоснежного снега. Советуем вам присмотреться к аутфитам модных инфлюенсеров и повторить модный look этой зимой.



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма



Стильные зимние образы / Фото из инстаграма