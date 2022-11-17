Как стильно одеться зимой: 10 роскошных образов от модных инфлюэнсеров

Во многих городах Украины выпал первый снег, а совсем скоро зима полноценно вступит в свои права. Вы уже можете вытаскивать из своих вешек дубленки, шубки и пуховики и начинать размышлять над стильными образами, а мы вам в этом поможем.

Зима – холодное время года, поэтому каждый из нас хочет выглядеть максимально комфортно, чтобы наряды дарили уют, но и, несмотря на это, добавляли нашему образу стиля.

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Как стильно одеваться даже зимой учат на своих инстаграм-страницах модные инфлюэнсеры. Судя по образам модных блоггеров, будут преобладать этой зимой пастельные цвета и привычные для нас элементы гардероба.

Утепленные стеганные куртки можете одевать, если погода зимой будет не слишком минусовой. Дополняйте верхнюю одежду стильным капором и завершите образ сумкой в цвет.

В солнечную погоду выбирайте кремовую шубку, которую дополните голубыми джинсами, белой сумкой и очками.

Не забывайте о теплом пуховике, который можно удачно соединить с джинсами, уггами и шапкой бини. Под низ одевайте любимый теплый свитер с горловиной.

Если вы любите шахматный принт, несколько сезонов держащийся в трендах, выбирайте стильную шубку и сочетайте ее с яркой зеленой бейсболкой.

Не бойтесь зимой белоснежных тонов, поэтому смело одевайте свитер и брюки одного цвета, довершив их сапогами и сумкой белого цвета.

Украинская блоггерша Алина Френдий одевает зимой серые джогеры с черными уггами, довершив их черным пуховиком, беретом и зеленой сумкой Bottega Neneta The Mini Jodie.

Основательница бренда CHER'17 Таня Парфильева примеряет длинную дубленку светло-коричневого цвета с жакетом, кожаными брюками и сапогами на каблуке.

Немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне одевает в зимнюю пору укороченный свитер с горловиной, черные джинсы и пушистую шубу кремового оттенка.

Шведская модель Эльза Госк выбирает укороченную дубленку цвета camel, дополняемую черными лосинами и ботинками.

Британка Алисия Родди выбирает кожаный пуховик, довершая его кожаными брюками и черными ботинками с массивной зеленой тракторной подошвой. Ее аутфит разбавляет кремовый капор.