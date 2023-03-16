Трендовая обувь весны: 10 лучших вариантов, которые вам понравятся

Модные эксперты уже определились с обувными трендами на 2023 год, так что нас ждет много интересных новинок, среди которых – обувь ретро, которая имеет все шансы стать очень популярной в этом году.

Совсем скоро сапоги и ботинки заменит удобную и легкую обувь. Дизайнеры представили немало моделей обуви из прошлого. На подиумах развевалась обувь классических силуэтов: остроносые туфли, прозрачные ботиночки, туфли на танкетке и вездесущие вариации обуви Мэри Джейн – от балеток до туфель на каблуке.

Читайте также Антитренды весны 2023: топ-3 вещи безвкусны

К главным трендам весны также относятся балетные балетки, напоминающие пуанты балерин.

Прозрачная обувь

Сейчас на пике популярности платья из полупрозрачных материалов, обнажающие тело, поэтому туфли из прозрачных материалов – идеальное сочетание, которое выльется в великолепный образ. Впрочем, стоит помнить, что прозрачная обувь «не дышит», поэтому не стоит одевать ее в жару.

Танкетка

Если вам немного надоела обувь на плоской подошве и вы поклонница каблука, то советуем вам выбирать весну обувь на танкетке, которая имеет все шансы продержаться в трендах.

Плетеная обувь

Обувь мелкого плетения, как рыболовная сетка, напоминающая тонкие ремешки, переплетенные между собой снова возвращается в моду.



Трендовая обувь на весну / Фото с Фокус

Микроподборы

Крохотные каблуки с 1960-х годов придают ноге изящного силуэта. Они удобны в носке и очень элегантно смотрятся.

Балетные туфельки

Модные туфельки весны напоминают самые настоящие пуанты, впрочем, стоять у станка у них необязательно. Они полностью повторяют балетную обувь и даже шьются из мягкой атласной ткани. Надевайте их под любимые платья или базовые джинсы.



Трендовая обувь на весну / Фото с Фокус

Светящиеся стразы

Стразы и блестки этой весны выходят на первый план. Современные тренды диктуют моду на сияние, поэтому в этом сезоне выбирайте балетки в стиле Miu Miu, которые уже активно примеряют на себе звезды стритстайла.



Трендовая обувь на весну / Фото с Фокус

Дутые туфли

Туфли пуховики, которые были с нами еще несколько сезонов назад, имеют все шансы снова занять ведущее место в наших образах. Такая обувь хоть и немного чрезмерная, но точно интересная и стильная.

Мэри Джейн

Туфли Мэри Джейн с ремешком в весенне-летнем сезоне – беспроигрышный тренд. Они уже нашли свое место в гардеробе модниц со всего мира, так что не уходит времени и также делайте ставку на эту модель.



Трендовая обувь на весну / Фото с Фокус

Деним

С недавних пор деним стал самым популярным материалом, заполонившим всю одежду и даже сумки. Дизайнеры не обошли актуальность этого материала и даже создали из денима обувь.

Лоферы с логотипом

Можно с уверенностью сказать, что лоферы не выходят из моды, с каждым годом они только набирают популярность. В этом году они снова будут такими же актуальными, как раньше с небольшой деталью – логотипом, который хорошо заметен.



Трендовая обувь на весну / Фото с Фокус