Зовсім скоро чоботи та черевики замінить зручне та легке взуття. Дизайнери представили чимало моделей взуття з минулого. На подіумах майоріло взуття класичних силуетів: гостроносі туфлі, прозорі черевички, туфлі на танкетці та всюдисущі варіації взуття Мері Джейн – від балеток до туфель на підборах.

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До головних трендів весни також належать балетні балетки, які нагадують пуанти балерин.

Прозоре взуття

Зараз на піку популярності сукні з напівпрозорих матеріалів, які оголюють тіло, тому туфлі з прозорих матеріалів – ідеальне поєднання, яке виллється у чудовий образ. Втім варто пам’ятати, що прозоре взуття «не дихає», тому не варто одягати їх у спеку.

Танкетка

Якщо вам трохи набридло взуття на плоскій підошві і ви є шанувальницею підборів, то радимо вам обирати навесну взуття на танкетці, яке має всі шанси протриматися у трендах.

Плетене взуття

Взуття дрібного плетіння, як рибальська сітка, яке нагадує тонкі ремінці, що переплетені між собою знову повертається в моду.



Трендове взуття на весну / Фото з Фокус

Мікропідбори

Малесенькі підбори з 1960-х років додають нозі витонченого силуету. Вони зручні в носінні та дуже елегантно виглядають.

Балетні туфельки

Модні туфельки весни нагадують справжнісінькі пуанти, втім стояти біля станка у них необов’язково. Вони повністю повторюють балетне взуття та навіть шиються з м’якої атласної тканини. Одягайте їх під улюблені сукні чи базові джинси.



Трендове взуття на весну / Фото з Фокус

Сяючі стрази

Стрази та блискітки цієї весни виходять на перший план. Сучасні тренди диктують моду на сяйво, тому цього сезону обирайте балетки у стилі Miu Miu, які вже активно приміряють на собі зірки стрітстайлу.



Трендове взуття на весну / Фото з Фокус

Дуті туфлі

Туфлі пуховики, які були з нами ще кілька сезонів тому, мають всі шанси знову зайняти чільне місце в наших образах. Таке взуття хоч і трохи надмірне, але точно цікаве та стильне.

Мері Джейн

Туфлі Мері Джейн з ремінцем у весняно-літньому сезоні – безпрограшний тренд. Вони вже знайшли своє місце в гардеробі модниць зі всього світу, тож не гайде часу і також робіть ставку на цю модель.



Трендове взуття на весну / Фото з Фокус

Денім

З недавніх пір денім став найпопулярнішим матеріалом, який заполонив увесь одяг та навіть сумки. Дизайнери не обійшли актуальність цього матеріалу та навіть створили з деніму взуття.

Лофери з логотипом

Можна з впевненістю сказати, що лофери не виходять з моди, з кожним роком вони лише набирають популярності. Цього року вони знову будуть такими ж актуальними, як раніше з невеличкою деталлю – логотипом, який є добре помітним.



Трендове взуття на весну / Фото з Фокус