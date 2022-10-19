Базовая капсула одежды на осень: 10 актуальных образов на все случаи жизни
Источник:инстаграмм Pump Your Style
Иногда нам кажется, что с приходом холодов выглядеть стильно и женственно очень тяжело. Впрочем, стилисты разрушают эти стереотипы и показывают модные образы, которые довольно легко можно применить и примерить на себе.
На самом деле, имея в своем гардеробе базовую капсулу наряда на осенний сезон, можно с минимальным усилием всегда выглядеть стильно и изысканно.
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Основное преимущество капсульных вещей в том, что они решают проблему «нечего надеть». Благодаря максимальной комбинаторике вещей из минимального количества единиц можно создать разнообразные образы на каждый день.
Какие вещи нужно добавить в осеннюю капсулу
- Пальто-халат или пальто прямого кроя;
- Дубленку или стеганную куртку;
- Джинсы прямого кроя;
- Свитер в полоску;
- Юбку макси;
- Яркий свитер;
- Лоферы;
- Кроссовки или кеды;
- Вместительную сумку.
Обратите внимание, что при желании большинство этих вещей могут смело перекатывать в зимний гардероб. Дубленка – это элемент гардероба для зимнего периода, впрочем, модницы ее так облюбовали, что носят уже осенью, хотя эта верхняя одежда прекрасно подойдет для морозных дней.
Также зимой добавьте в свой гардероб яркий свитер или изделие в полоску, джинсы прямого кроя и сумку.
Образы на осень 2022 / Фото с Instagram
Образы на осень 2022 / Фото с Instagram
Образы на осень 2022 / Фото с Instagram
Образы на осень 2022 / Фото с Instagram
Образы на осень 2022 / Фото с Instagram
Образы на осень 2022 / Фото с Instagram
Образы на осень 2022 / Фото с Instagram
Образы на осень 2022 / Фото с Instagram
Образы на осень 2022 / Фото с Instagram