Насправді маючи у своєму гардеробі базову капсулу вбрання на осінній сезон, можна з мінімальним зусиллям завжди виглядати стильно та вишукано.

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Основна перевага капсульних речей в тому, що вони вирішують проблему «немає що одягнути». Завдяки максимальній комбінаториці речей, з мінімальної кількості одиниць можна створити різноманітні образи на кожен день.

Які речі треба додати в осінню капсулу

Пальто-халат або пальто прямого крою;

Дублянку або стьобану куртку;

Джинси прямого крою;

Светр у смужку;

Спідницю максі;

Яскравий светр;

Лофери;

Кросівки або кеди;

Вмістку сумку.

Зверніть увагу, що за бажання, більшість цих речей можуть сміливо перекочувати у зимовий гардероб. Дублянка – це елемент гардеробу для зимового періоду, втім модниці її так облюбували, що носять вже восени, хоч цей верхній одяг чудово підійде для морозяних днів.

Також взимку додайте до свого гардеробу яскравий светр чи виріб у смужку, джинси прямого крою та вмістку сумку.



Образи на осінь 2022 / Фото з Instagram



Образи на осінь 2022 / Фото з Instagram



Образи на осінь 2022 / Фото з Instagram



Образи на осінь 2022 / Фото з Instagram



Образи на осінь 2022 / Фото з Instagram



Образи на осінь 2022 / Фото з Instagram



Образи на осінь 2022 / Фото з Instagram



Образи на осінь 2022 / Фото з Instagram



Образи на осінь 2022 / Фото з Instagram



Образи на осінь 2022 / Фото з Instagram