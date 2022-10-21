10 образов на осень: модные приемы, которые вам понравятся

Главной составляющей комфортного образа на осень является верхняя одежда и обувь. Именно они составляют главную базу аутфита. В подборке собран универсальный, практичный и трендовый наряд, который вы можете примерить на себе этой осенью.

Хотя и погодные условия уже не слишком подходят для кожаного тренча, все же обратите внимание на эту верхнюю одежду. Под низ можно наслоить свитер с шерстяным жакетом, поэтому будет не слишком холодно.

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Верхняя одежда

Также трендовой осенью стала дубленка, которая перекочевала из зимнего гардероба. Пальта тоже не теряют своей актуальности, поэтому выбирайте такое, которое вам нравится – классическое двубортное, короткое или с поясом.

Присмотритесь к минималистичной стеганной куртке оливкового цвета, короткой молочной шубке и пуховику ниже колен.

Обувь

Лоферы и кроссовки подойдут под расслабленные образы. К классическому аутфиту с юбкой подбирайте сапоги на высоком каблуке. К пуховику подойдут ботинки на шнуровках, к широким брюкам – сапоги с тракторной подошвой, а к дубленке – сапоги в ковбойском стиле.

Одежду

Относительно верха в образах обратите внимание на базовые логсливы, водолазки в классических цветах, рубашки, трикотажные платья и свитера с горловиной.

10 стильных образов на осень / Фото с Instagram



10 стильных образов на осень / Фото с Instagram



10 стильных образов на осень / Фото с Instagram



10 стильных образов на осень / Фото с Instagram



10 стильных образов на осень / Фото с Instagram