Черный по черному: 10 стильных образов в стиле total black

Черный цвет считается самым популярным в нашем гардеробе. Он является классикой и вневременной вещью, которая никогда не выходит из моды. Образы в стиле total black всегда выглядят изысканно, так что мы собрали 10 стильных выходов, которые вы сможете примерить этой весной.

Дизайнеры влюблены в чистый черный цвет и не перестают его добавлять в каждую свою коллекцию. Черный – это чрезвычайно самодостаточный, практичный и универсальный цвет. Он отлично дополняет наши образы, но и сам может стать центральным элементом.

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Тренд на монохромные образы всегда остается актуальным, а если это черный цвет – это вечная классика, которую можно примерить в любой сезон. Полностью черный образ не бывает простым, напротив, этот аутфит смотрится довольно дорого и стильно.

Чтобы создать эффектный total black look, достаточно всего-навсего составить ансамбль из одежды, обуви и аксессуаров, выдержанных в одной гамме черного цвета.

Чтобы создать интересный монохромный образ в черном цвете, вам достаточно иметь базовые вещи, которые вы легко скомбинируете между собой. К примеру, черная водолазка и черная кожаная юбка в паре с сапогами и пальто создаст идеальный look.

Также можете примерить трикотажный костюм, сочетающийся с лоферами и черной сумкой. Кроме этого, создать стильный вид можно благодаря черному лонгсливу с добавлением штанов палаццо. Не забывайте о черных жакетах, джинсах, кожаных куртках, бомберах, худых и кожаных штанах.



Стильные образы в черном цвете / Фото из Pinterest



Стильные образы в черном цвете / Фото из Pinterest



Стильные образы в черном цвете / Фото из Pinterest



Стильные образы в черном цвете / Фото из Pinterest



Стильные образы в черном цвете / Фото из Pinterest



Стильные образы в черном цвете / Фото из Pinterest



Стильные образы в черном цвете / Фото из Pinterest



Стильные образы в черном цвете / Фото из Pinterest



Стильные образы в черном цвете / Фото из Pinterest



Стильные образы в черном цвете / Фото из Pinterest