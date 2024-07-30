Як стильно носити бежевий колір: ефектний образ показує Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модель з Британії Розі Гантінгтон-Вайтлі любить базові речі в класичних кольорах, тож завдяки її образам можна навчитися стильним поєднанням. Білявка любить демонструвати своїм прихильникам цікаві аутфіти, тож показала, як ефектно поєднати бежевий колір.

Незалежно від сезону, класичні кольори залишаються в моді. Найпопулярнішими є чорний, білий та бежевий. Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі відома своєю пристрастю до моди, тож показала підписникам, як ефектно виглядати в речах одного кольору.

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Стилем британки захоплюються 20 мільйонів підписників. Серед них не лише модні дівчата, але й відомі інфлюенсери, стилісти та редактори модних видань. Попри величезне різноманіття стилів, Розі завжди обирає класику та знає, як за допомогою базового образу подати себе як королеву.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Популярна модниця приміряла лляний топ, який поєднала з широкими штанами того ж відтінку, створивши костюм. Класичний образ Розі вирішила продемонструвати у двох варіантах. На кількох кадрах свій аутфіт знаменитість доповнила коричневими сонцезахисними окулярами, на іншій світлині додала спортивного стилю та одягнула світлу кепку від Ralph Lauren.

Манекенниця розпустила волосся та довершила look кількома срібними перснями. Макіяж Розі зробила в природних тонах, підкресливши лише пухкі губи коричневою помадою. Фото модель зробила позуючи на чорному шкіряному дивані.

Наслідуючи образ Розі Гантінгтон-Вайтлі, ви можете також поєднати верх та низ одного кольору з додаванням аксесуара чи головного убора в тому ж відтінку. Це може бути не лише бежевий, але й будь-який інший колір з класичної палітри.