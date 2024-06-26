Як розкішно виглядати у білому платті: фантастичний образ показує Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі постійно показує своїй аудиторії стильні й трендові образи. Нещодавно знаменитість опублікувала домашні кадри, на яких постала в красивій білизняній сукні.

Британську супермодель можна сміливо назвати іконою стилю. Інфлюенсерка вже багато років наповнює свій інстаграм красивими аутфітами та надихає образами 20 мільйонів користувачів.

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Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модниця показала на собі головний тренд року – білизняну сукню. Дівчата зі всього світу, які черпають натхнення в ікон стилю, вже давно зрозуміли, що такий виріб має оселитися в їхньому гардеробі. Втім Розі Гантінгтон показала не лише сукню красивого молочного відтінку на тонких бретелях в довжині максі.

Зверху вона одягнула світло-сірий кардиган на ґудзиках в розмірі оверсайз. Ніжний аутфіт Розі довершила золотим кольє на шиї, масивними браслетами та перснями. Білявка розпустила волосся та зробила ніжний макіяж з акцентом на губній помаді сливового відтінку.

Кадри модель зробила у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Вона показала, як доглядає за ліліями у вазі та як кавує на кріслі. Такий витончений образ, як Розі Гантінгтон-Вайтлі, повторити досить легко, оскільки майже всі бренди мають у наявності сукні в білизняному стилі.