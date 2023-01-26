Розі Гантінгтон-Вайтлі вразила вишуканим образом у чорній сукні: стильне фото

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Знаменита британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі стала справжнім прикладом для наслідування у сфері моди. На своєму прикладі вона доводить, що навіть у звичайній чорній сукні можна виглядати елегантно, якщо довершити look правильним аксесуаром.