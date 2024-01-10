Розі Гантінгтон-Вайтлі показала ідеальну сукню з вирізом на животі: стильні фото

Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі відпочиває зі своєю сім’єю в Таїланді. Знаменитість демонструє не лише красиві місця з відпочинку, але й показує свої модні образи.

36-річна модель має бездоганну фігуру, тож всіляко підкреслює її вбранням з вирізами. Розі знана любителька класичного вбрання нейтральних кольорів, тож рідко обирає кричущі тренди.

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Загалом її гардероб складається з вбрання, яке виконане в мінімалістичному стилі, з класичної колірної гами та є вдалою інвестицією на кілька років, адже не містить жодних сезонних мікротрендів, які б могли вийти з моди вже через кілька місяців.

Елегантні та прості силуети, які одягає Розі Гантінгтон-Вайтлі – завжди цікаві та актуальні. Нещодавно білявка показувала всім шовкову сукню довжини максі з відкритими плечима, а тепер вирішила продемонструвати розкішну сукню, яка не втрачатиме популярності влітку 2024 року.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модель зробила кілька фото в готельному фоє у коричневій довгій сукні-бюстьє, яка оголила її плечі та підкреслила зону декольте. Плаття вирізняється особливою деталлю – вирізом на животі, тож для такої сукні треба мати підтягнуте тіло.

Розі часто ходить у спортзал, тому залюбки приміряла сукню, яка лише підкреслює її струнку талію. Знаменитість зачесала волосся у пучок, одягнула золоті сережки та доповнила образ масивними золотистими браслетами.



Розкішний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі



Розкішний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі