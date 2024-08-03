Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася в дивовижному образі, який можна легко повторити: ефектне фото

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі любить показувати у своєму особистому профілі стильні та трендові образи. Знаменитсть обожнює світлі кольори в образі, тож показала красивий аутфіт на основі білого плаття.

Streetstyle-зірки та інфлюенсери вже давно стали прикладами для наслідування. Модниці зі всього світу черпають з інстаграм-акаунтів стильні образи своїх улюблених блогерів, щоб надихнутися та втілити їх модний задум в реальність. Зокрема, любить ділитися своїми бездоганними аутфітами дружина Джейсона Стейтема – Розі Гантінгтон-Вайтлі.

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37-річна супермодель вміє створювати дивовижні образи. У гардеробі Розі зібрана вся найкраща база для створення лаконічних образів, тож вона залюбки підбирає елементи гардероба та створює довершені аутфіти з якими радо ділиться на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Нещодавно інфлюенрсерка опублікувала стильний кадр в елегантному та лаконічному вбранні.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Вайтлі позувала на камеру у білій короткій сукні на довгий рукав, яку одягнула без бюстгальтера. До плаття знаменитість підібрала білі босоніжки з гострим носком та довгими зав’язками. Зверху Розі приміряла легке сіре пальто, яке вдало поєдналося з короткою сукнею та засмагою.

Знаменитість рідко робить зачіски, втім цього разу постала перед камерою з довгою косою та масивними сріблястими сережками. Як завжди, її образ доповнив бездоганний макіяж з акцентом на пухких коричневих губах.

Нещодавно Розі опублікувала стримані та лаконічні образи, які можна легко приміряти влітку. Шукайте їх у нашому матеріалі.