Розі Гантінгтон-Вайтлі показує, як розкішно носити білу сукню влітку: елегантний образ

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі є однією з найвідоміших моделей, яка любить одягатися у класичному стилі. Такий одяг має бездоганне пошиття, прямі лінії та фокусується на простій елегантності.

Дружина актора Джейсона Стетхема вміє ефектно виглядати не лише на червоних доріжках, але й на будь-яких світських подіях. Британка приїхала в Італію на показ колекції Alta Moda від Dolce & Gabbana та представила другий захопливий аутфіт.

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Знаменитість опублікувала у своєму інстаграмі розкішний look білого кольору, який доповнила ефектними прикрасами.

Бездоганний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі одягнула білосніжну сукню довжини максі на тонких бретельках, яка вдало підкреслила її фігуру пісочний годинник. До плаття модель підібрала об’ємну та довгу накидку із жатої тканини, яка довершила аутфіт та зробила його вишуканішим й елегантним.

Красуня зібрала передні пасма волосся та заколола крабиком, а серед прикрас одягнула великі сережки хрести з перлинами. Образ для Розі складала стилістка Дані Мішель, яка одягає Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер.

Обирайте білу сукню на особливі події, бо вона завжди виглядає вишукано. Білий колір завжди асоціюється з чистотою, тож робить білу сукню візуально привабливою та елегантною. А ще білий колір є класичним і завжди в моді. Він підходить для будь-яких подій, від весіль до офіційних заходів.