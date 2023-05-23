Рожевий повертається в моду: як носять топовий колір літа зірки інстаграму

У fashion-світі відбувається грандіозне повернення рожевого кольору. Він був на піку популярності кілька сезонів тому, а зараз знову повертається в модні тренди.

Майбутній фільм «Барбі» з Марго Роббі задав тренд на все рожеве, пише 24 Канал. Спостерігаючи за образами модних інфлюенсерів можна вважати, що в тренді barbiecore – мода на все рожеве, як в культової ляльки-блондинки.

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У нульових рожевий гардероб асоціювався з вбранням Періс Гілтон та образами Різ Візерспун з фільму "Білявка у законі", тепер рожевий колір стає справжнім хітом сезону з відсилкою до фільму "Барбі".

В інстаграм-просторі можна знайти справжній рожевий рай з речей: куртки, футболки, сукні, взуття, сумки та навіть аксесуари у відтінках рожевого. Ви можете зробити ставку на ніжні та романтичні відтінки, які вдало впишуться з речами пастельних кольорів.

. Вперше рожевий колір з'явився у 1937 році. Його придумала італійська модельєрка Ельза Скіапареллі. Її яскраво-рожевий відтінок був шокуючою новинкою в той час.

Пропонуємо вам звернути увагу на вільні сорочки оверсайз в рожевому кольорі, на літні костюми, сукні та сумки. Саме ці речі найчастіше використовують у своїх образах інстаграм-інфлюенсери.

Особливу увагу також заслуговують аксесуари. До прикладу, дизайнер Руслан Багінський випустив бейсболку у рожевому кольорі, яка ідеально довершить ваші літні образи. Також модними залишаються рожеві панамки чи косинки.

Ну і не забувайте про купальники в яскраво-рожевих чи ніжних відтінках, які ідеально впишуться до літніх образів.