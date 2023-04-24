Співачка ROXOLANA знялася в рекламі для бренду Marc O'Polo: стильні фото

Українська співачка ROXOLANA знялася в новій рекламній кампанії скандинавського бренду Marc O'Polo Denim. Вона приміряла джинсове вбрання з колекції та знялася в стильній фотосесії.

Львів’янка ROXOLANA стала обличчям нової кампанії Marc O'Polo Denim. Скандинавський бренд представлений в Україні fashion-ритейлером INTERTOP Ukraine.

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Нова колекція Off The Court поєднує у собі стрітстайл з елементами спортивного одягу. Вбрання навіяне атмосферою 90-х років. Головні меседжі колекції - енергія, молодість та бажання рухатись вперед. Кампейн буквально переносить у світ спорту і тенісу на вулиці великого міста.

25-річна співачка ROXOLANA стала уособленням основних цінностей бренду і зокрема колекції. Новий трек співачки “Сумую циклічно” став саундтреком до нової рекламної кампанії бренду.

Увесь одяг Off The Court виготовлений з екологічних матеріалів: органічної бавовни та переробленого деніму. Актуальні кольори та фасони, органічні матеріали і спортивні деталі роблять колекцію ідеальною складовою активного та стильного життя у місті.

Співачка приміряла стильний джинсовий костюм у блакитні та сині денімові квадратики, трендовий рожевий бомбер зі спідницею білого кольору, а також позувала в широких джинсах та смарагдовому бомбері.



ROXOLANA знялася в рекламі для бренду Marc O'Polo / Фото з Vogue



ROXOLANA знялася в рекламі для бренду Marc O'Polo / Фото з Vogue



ROXOLANA знялася в рекламі для бренду Marc O'Polo / Фото з Vogue



ROXOLANA знялася в рекламі для бренду Marc O'Polo / Фото з Vogue



ROXOLANA знялася в рекламі для бренду Marc O'Polo / Фото з Vogue



ROXOLANA знялася в рекламі для бренду Marc O'Polo / Фото з Vogue



ROXOLANA знялася в рекламі для бренду Marc O'Polo / Фото з Vogue