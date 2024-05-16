Неймовірний вихід: модель Роуз Бертрам одягнула в Каннах сукню від українського бренду
Джерело:Роуз Бертрам
Бельгійська модель Роуз Бертрам обрала для червоної доріжки Каннського кінофестивалю сукню від українського бренду. Білявка мала неперевершений вигляд та вже встигла захопити образом багатьох гостей та фанатів.
Роуз Бертрам є першою моделлю з Бельгії, з'явилася на сторінках журналу "Sports Illustrated". Вона досить популярна у своїй країні. 29-річна манекенниця вирішила обрати для себе помпезну та яскраву сукню, тож зупинилася на вбранні від української марки.
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Образ Роуз Бертрам
Модель вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю, який проходить на Лазурному узбережжі Франції в червоній корсетній сукні з пишною спідницею від бренду WONÁ Concept. Виріб мав глибоке декольте, яке підкреслювало бюст Роуз.
Дівчина одягнула на шию кількаярусне коштовне намисто, зібрала волосся в зачіску та підкреслила образ ефектним макіяжем.
"Щоб втілити індивідуальний ескіз, розроблений спеціально для Роуз, разом працювала спеціально зібрана команда з 6 осіб: від дизайнера до швачок. Час для створення був дуже обмежений, тому команді довелося працювати додаткові вечори", - зазначили представники бренду.
Образи зірок на Каннському кінофестивалі
- Німецька модель Гайді Клум обрала для себе помпезне плаття багряного кольору від бренду Saiid Kobeisy з колекції весна-літо 2024.
- Наомі Кемпбелл повторила свій образ на червоній доріжці, який демонструвала ще в далекому 1996 році на показі Chanel. Тоді у липні Наомі Кемпбелл вийшла на подіум у чорній сукні, яку створив Карл Лагерфельд.