Рідкісний вихід: Меган Маркл помітили в Монтесіто в бюджетному пальті Massimo Dutti

Меган Маркл, яка з принцом Гаррі та дітьми живе в США, досить рідко потрапляє під приціли фотокамер. Знаменитості не хочуть привертати до себе увагу преси, тому максимально маскуються.

Стрітстайл-фотографи зуміли розгледіти Меган Маркл в одному з каліфорнійських магазинів. Акторка прогулювалася крамницями та обирала святкові подарунки своїй родині.

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Відомо, що принц Гаррі і Меган не збираються летіти до Великої Британії. У них зараз дуже багато справ та робочих проєктів, тому свята вони проведуть в Монтесіто.

Меган Маркл провела достатньо часу в магазині Pierre LaFond & Co. У престижному бутику є товари для оселі, там знаменитість придбала кілька подарунків, вийшовши з магазину з пакетами.

На шопінг дружина принца Гаррі зібралася у довгому коричневому пальті з бюджетного мас-маркету Massimo Dutti. Герцогиня Сассекська розпустила волосся, одягнула бежеву шапку, сонцезахисні окуляри та прикрила обличчя синьою маскою. Образ Меган доповнювали гірчичні чоботи на підборах.



Новий вихід Меган Маркл / Фото з Elle