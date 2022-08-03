На весіллі: редактор британського Vogue показав рідкісне фото Наомі Кемпбелл з донькою
Джерело:The Daily Mail
У мережі поширюють нове рідкісне фото супермоделі Наомі Кемпбелл з донькою. Його опублікував редактор британського Vogue Едвард Еннінфул.
Британська супермодель Наомі Кемпбелл рідко розповідає та показує свою маленьку доньку. Та днями в мережі з'явилося фото знаменитості з дівчинкою.
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У мережі з'явилось рідкісне фото Кемпбелл з донькою
Фото Наомі Кемпбелл з донькою опублікував редактор британського видання Vogue. Він поділився кадром, вітаючи з днем народження головного креативного директора Burberry Ріккардо Тиші.
Однак світлина має більшу історію – у лютому цього року 50-річний редактор Vogue Едвард Еннінфул зіграв весілля з Алеком Максвеллом. Урочистості відбулися в Лонгліт-хаус у Вілтширі, у маєтку Емми Тінн, маркізи Батської.
На весілля Едвард та Алек запросили багатьох зірок, серед яких була й Наомі Кемпбелл, яка прийшла на свято з донечкою. Також там були Кейт Мосс та Вікторія Бекхем.
Рідкісне фото з Наомі Кемпбелл та донькою / Фото з інстаграм-сторіз
Наомі Кемпбелл – зіркова мама
- 18 травня 2021 року супермодель опублікувала фото дитини та зізналась, що стала матір'ю. Ця новина шокувала усіх, адже про вагітність не повідомляла ні вона, ні джерела з її оточення. Згодом мама Наомі розсекретила стать первістка – у супермоделі народилась донька, але її ім'я досі невідоме.
- Зауважимо, ЗМІ та шанувальники підозрюють, що Наомі Кемпбелл звернулась до послуг сурогатної матері. Раніше вона говорила, що наука може допомогти їй завести дитину.
- У липні Наомі Кемпбелл вперше вийшла у світ з донечкою. Через 3 місяці після народження дівчинки модель зізналась, що має "дитину мрії" та дуже коротко розповіла про неї в інтерв'ю. Наомі Кемпбелл з 9-місячною крихіткою також знялась для обкладинки British Vogue. Вона розповіла, що дитина не всиновлена, але до деталей не вдавалась.