Нове життя старим джинсам: ці 5 речей зроблять трендовим образ з улюбленими штанами
Джерело:who what wear
Модні віяння 2024 року диктують нам аутфіти, в яких часто зустрічаються класичні моделі джинсів. І саме поєднання з трендовими предметами гардероба робить їх знов актуальними.
Більшість людей носять джинси майже щодня. Тож доводиться часто шукати нові поєднання з іншими речами, аби цей звичний виріб виглядав оригінально. Хороша новина у тому, що багато цьогорічних трендів чудово поєднуються з моделями джинсів, які у своєму гардеробі може знайти майже кожен.
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Нехай ця добірка образів допоможе вам по-новому поглянути на улюблені штани, з якими ви уже збиралися прощатися.У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova. Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.
Взуття на середніх підборах
Одними із трендів 2024 року будуть підбори середньої висоти. Незалежно від того, черевики це чи туфлі-човники, такий каблук буде ідеальним. Можете вважати це вишуканою альтернативою вашим улюбленим кросівкам.
Пальто до підлоги
Для пальт 2024 року діє правило: чим довше, тим краще. Така довжина додає драматичності навіть у найскромніший одяг. Краще вкладіть гроші у виріб класичного кольору, адже сам по собі це силует, який ніколи не вийде з моди.
Актуальні вироби з трикотажу
Трикотаж і джинси – це поєднання мрії. Але у цьому сезоні для верху обирайте скромну вʼязку або бретонську смужку.
Велика сумка
Забудьте про мікросумку. У 2024 році практичність нарешті виходить на перший план. І сумка-тоут стане новим обов’язковим аксесуаром.
Кардигани
Усе більше модниць повністю застібають свої кардигани і носять їх як основний верх до джинсів. Це легкий, але витончений образ.
Можете також спробувати підібрати кардиган до білих джинсів. Довгі кардигани можете поєднати з прямими або широкими штанинами.