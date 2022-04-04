"Речі – повне Г": російська дизайнерка назвала вбрання від Chanel "огидним"

Французький модний бренд Chanel більше не продає свої речі росіянкам. На цьому тлі російська дизайнерка назвала бренд Chanel огидним.

Люксовий бренд Chanel не лише покинув ринок РФ, але й перестав продавати речі особам з Росії. Вийняток складають мала частка росіянок, які не живуть у Росії. Для цього їм треба підписати окремий документ, в якому зазначається, що куплена річ не опиниться на території РФ.

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Загалом багатьом росіянкам відмовляють у покупках, тож певна частка незадоволених "покупців" вже розсіюють своє невдоволення брендом. Громадянки країни-агресора навіть закликають спалювати брендові сумки на Красній площі та планують вдаватися до інших, радикальних акцій протесту.

Свою зневагу до французького бренду висловила російська дизайнерка Віка Газинська. У телеграм-каналі вона зазначила, що завжди вважала цю марку поганою.

"Загалом ніколи не любила бренд Chanel. І завжди про це говорила, завжди! Речі – повне Г, застарілі, моторошні силуети, ця вічна пошарпана тканина. Ці вічні сто виходів на подіум і завжди одне й те саме. Так, чудові театральні шоу, так, супер маркетинг, так, генії PR, тут тільки можна кричати "браво"! Але одяг – нудно, не модно, до страшенності архаїчно", – заявила росіянка в телеграм-каналі.

Вона закликає своїх співвітчизників не купувати сумки Chanel, адже бренд їх таким чином принижує. Що цікаво, раніше росіянка охоче ходила на світські заходи Chanel, не проявляючи свого радикального невдоволення від марки.



Росіянка на світському заході Chanel / Фото з Vogue

Також московська дизайнерка вирішила розповісти всім про своє невдоволення ще одним брендом – Louis Vuitton.

"Louis Vuitton не краще. Забрати наші картини з Пушкінського та Ермітажу, які так геніально збирали брати Морозови. І тримати їх "поки що така ситуація"?! Ви реально все ще хочете носити Шанель та Віттон?. Жінки без смаку носять Chanel. Завжди так було й тепер особливо", – написала росіянка.

Громадянка країни-окупанта все ж таки не змогла стримати свого гнівного пориву, що притаманний всім росіянам, коли їм чогось не дають або забороняють, тож далі взялася розповідати "страшні" історії про те, як їй не знайшлося місця в ресторані через клієнтів Chanel.

"Нам не дали столика, тому що ресторан був майже весь заброньований під клієнтів Chanel. І ми побачили цих жінок – так ось, треш-парад клієнток Будинку був такий, що порівняємо, напевно, за рівнем несмаку з нагородженням церемонії MTV у США. Хоча і останній "Оскар" не далеко пішов", – заявила дизайнерка.