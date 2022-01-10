Пулінг – наймодніший трикотаж на весну: яскраві приклади вбрання

Щосезону, окрім головних трендів, спостерігаються макротенденції до яких належать яскраві кольори, вирізи та бум на якусь конкретну річ в гардеробі. Навесні 2022 року на модну арену вийде трикотаж з фантазійним візерунком, що виконаний в техніці пулінг.

Пулінг — це техніка, за якої одну пряжу фарбують у два або більше кольорів, які повторюються по всій довжині. Залежно від того, скільки кольорів використовується, отриманий візерунок може бути різним. Інколи такий фантазійний візерунок називають тай-даєм для трикотажу.

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Український бренд Bevza на попередніх Тижнях моди зробив ставку на трикотаж космічного забарвлення у своїх речах. Також такі елементи гардероба представили бренди Missoni, Eckhaus Latta, Jonathan Simkhai та Philosophy di Lorenzo Serafini.

Модельний ряд вбрання досить різноманітний – від пуловерів до суконь різних довжин.

Попри те, що мода на цей мікротренд "прокинеться" аж навесні, ви можете зараз ретельніше придивлятися до речей в техніці пулінг. Це можуть бути жилетки, лосини, кардигани чи светри.



Стильні речі на весну в техніці пулінг / Фото з Vogue



Стильні речі на весну в техніці пулінг / Фото з Vogue



Стильні речі на весну в техніці пулінг / Фото з Vogue



Стильні речі на весну в техніці пулінг / Фото з Vogue