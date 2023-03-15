Прозорі водолазки повертаються в моду: як виглядає найгучніший тренд 2023 року

Прозорі сукні вже кілька сезонів впевнено тримаються у топах. І якщо до суконь з напівпрозорих тканин ми звикли, то цього року маємо гучне повернення тренду нульових – водолазок і топів з прозорих тканин.

"Голі" сукні вже стали класикою дрескоду знаменитостей на червоних доріжках. Вже цього сезону дизайнери вирішили впровадити прозорі речі у повсякденний гардероб.

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Починайте додавати до своїх образів топи, блузи та джемпери з напівпрозорих тканин, або ті, які виконані з делікатного шовку. Красиво виглядає виерш, що виконаний з напівпрозорого трикотажу, провокаційної сітки, ажурного мережива та блискучого макраме.

"Голе" вбрання піднімає культ жіночого тіла на новий рівень, тому обирайте красиві вироби та додавайте до свого гардеробу.

За словами Ліббі Пейдж, директорки з маркетингу Net-a-Porter, у сексуальному одязі відбулася революція. Вона заявила, що під час Місяця моди у вересні кількість запитів на прозорі топи збільшилася на 600% порівняно із серпнем. Це свідчить про те, що навесні нас чекає бум на відверті речі.

Кількість прозорих топів у колекціях дизайнерів досягнула своєї максимальної точки. Такі бренди, як Coperni, Khaite, Jason Wu Collection і Acne Studios, пропонують не соромитися і носити прозорі топи на голе тіло, поєднуючи з класичними штанами, шовковими шортами, прямими джинсами і легінсами.

Відверті топи можна носити з білизною, або створювати багатошаровість завдяки жакетам, сорочкам чи курткам. Ефектно топи з прозорих тканин виглядають в парі з класичними штанами.



Модні топи з прозорих тканин на весну / Фото з Vogue



Модні топи з прозорих тканин на весну / Фото з Vogue



Модні топи з прозорих тканин на весну / Фото з Vogue



Модні топи з прозорих тканин на весну / Фото з Vogue



Модні топи з прозорих тканин на весну / Фото з Vogue