Історія одного фото: чарівна сукня принцеси Діани, в якій вона заснула під час балу

Навколо королівських осіб завжди точаться багато розмов, а принцеса Діана досі залишилася в серцях мільйонів людей. Стилісти люблять надихатися її стилем, а шанувальники – дізнаватися про Леді Ді цікаві деталі.

У величезній добірці світлин прицеси Діани є доволі незвична фотографія – принцеса Діана заснула у 1981 році під час балу в музеї Альберта і Вікторії.

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Образ принцеси Діани

Фотограф зазнімкував знаменитість, коли вона сиділа разом з гостями у великому червоному кріслі. Принцеса заснула хоч і ненадовго, втім цей кадр розлетівся по цілому світові.

Леді Ді обрала на святкову подію сукню в ніжних тонах – поєднанні білого та світло-бузкового кольору. Плаття оголювало плечі знаменитості та спадало напівпрозорою вставкою до талії, яку підкреслила бузкова стрічка. Пишна сукня була всіяна стразами та рослинно-квітковим принтом.

Образ знаменитості доповнювало білосніжне кольє, сережки з перлин та багатоярусний браслет.



Принцеса Діана заснула на світській події / Фото з Instagram

Вагітність принцеси Діани

Що цікаво, саме в цій сукні принцеса Діана та принц Чарльз оголосили, що чекають на первістка. Спочатку всі були дуже здивовані від такої королівської безтактовності, однак згодом всі були дуже раді та щасливі за юну принцесу.

Втім за чудовою звісткою приховалась гірка правда. Через три місяці після весілля з принцом Чарльзом, принцеса Діана дізналася, що її чоловік вже багато років має коханку. Через низку подій, які випали на її долю, принцеса пережила чимало депресій, тож короткий сон на балу – був маленькою можливістю хоч на деякий час перемкнутися від поганих думок.