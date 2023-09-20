Обирайте цієї осені вишукані та елегантні прикраси, пише 24 Канал. Тенденції в області ювелірних прикрас зберігаються довше, ніж тенденції в одязі. Інвестуйте цієї осені в прикраси, які ви любите носити, і вони прослужать вам не один сезон.

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Перлини

Перлини панують на ювелірній сцені вже досить давно. Знамениті бренди з сезону в сезон доводять на подіумах, що ця тенденція ще досі залишається актуальною.



Прикраси, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Камінчики

Мінімалістичні пусети зможуть довершити будь-який ваш образ, тож одягайте красиві сережки з камінчиками до різноманітних базових аутфітів.



Прикраси, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Кільця

Такі кільця на вусі додадуть вашому образу ефектності. Вони не втрачають популярності, тож можете сміливо додавати їх до суконь з чоботами чи офісних образів.



Прикраси, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Кафи

Останнім часом в моді дуже прижилися кафи, які красиво виглядають на вусі. Вони легко одягаються та додають образу неймовірної родзинки.



Прикраси, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Перстень

Мінімалістичні перстні з камінчиком завжди будуть актуальними та не вийдуть з моди. Обирайте каблучки зі срібла чи золота, яке також немає терміну придатності.



Прикраси, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Годинник

Чималу роль в образі відіграє годинник. У 2023 році в моді квадратний циферблат срібного кольору. Втім золоті годинники не покидають модних трендів, тож можете обирати їх також.



Прикраси, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest