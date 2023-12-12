Моду на пов’язку нам демонстрували попередні роки світові модниці. Модель Белла Хадід її часто носили зі своїм повсякденним вбранням, а Нікола Пельтц додавала пов’язку навіть до світських виходів.

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Така пов'язка поєднує в собі не лише естетику преппі, але й стиль Old Money, який завоював широку популярність у 2023 році. Популярність цього аксесуара часто то падає, то зростає, втім саме зараз можна помітити, як модниці доповнюють пов’язкою свої вінтажні шуби, дублянки та базові пуховики.

Річ не зовсім практична для холодної пори року, однак якщо немає морозяної погоди, тоді можна сміливо додавати такою пов’язкою цікавого акценту в образі.

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Найчастіше інфлюенсери обирають для себе чорну широку пов’язку. Вона додає певної розкоші та елегантності образу, особливо, якщо поєднати її з довгою шубою та взуттям на підборах. Таку пов’язку носила колись Керолін Бессетт Кеннеді, принцеса Діана.

Пов'язка на голову – це класика, яка витримала випробування часом завдяки своїй універсальності, практичності та чистій елегантності. Одягайте пов'язку під водолазку, светр, сорочку, штанні й трикотажні костюми чи сукні, а ще поєднуйте з будь-яким верхнім одягом – від класичного пуховика до дублянки, шуби та утепленого пальта.



Пов'язка на голову – трендовий аксесуар зими / Фото Pinterest



Пов'язка на голову – трендовий аксесуар зими / Фото Pinterest



Пов'язка на голову – трендовий аксесуар зими / Фото Pinterest



Пов'язка на голову – трендовий аксесуар зими / Фото Pinterest



Пов'язка на голову – трендовий аксесуар зими / Фото Pinterest



Пов'язка на голову – трендовий аксесуар зими / Фото Pinterest



Пов'язка на голову – трендовий аксесуар зими / Фото Pinterest