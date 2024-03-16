Підбори не для високих дівчат: стилістка розвінчала найпопулярніші модні міфи

Чомусь у світі моди є чимало упереджень щодо вбрання. До прикладу, кажуть, що високі дівчата не мають одягати високі підбори, а старшим жінкам не можна носити міні. Українська стилістка розповіла, чому ці твердження не мають нічого спільного з модою.

У сучасному світі досі можна зустріти чимало обмежуючих стверджень в контексті стилю, тому Яна Платонова, яка веде свій блог в інстаграмі, виділила кілька позицій, які давно не є актуальними.

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Яскраві кольори – лише для підлітків

Стилістка каже, що це є яскравим прикладом ейджизму (дискримінації за віком), адже який колір одягу носити кожна людина вирішує для себе особисто.

Квітковий принт на чорному старить

Твердження, що квітковий принт чи горошок старить – дуже неоднозначне. Насправді вплив на зовнішність буде залежати від кількох факторів: дизайну, крою, загальної стилізації та наскільки вид, розмір та контрастність підходять конкретній людині.

Міні після 40 років носити не можна

Яна Платонова зазначає, що таке твердження – абсолютна нісенітниця. Рішення носити чи не носити міні має обирати лише людина, якій ця довжина подобається чи навпаки. Короткі плаття чи спідниці на старших жінках виглядають нічим не гірше, ніж на молодих дівчатах, важливо лише це вбрання грамотно стилізувати.

Міді не можна носять з низьким зростом

За словами стилістки, правильно підібрана довжина міді навпаки утворює сильну вертикаль, яка візуально витягує силует. Важливо лише, щоб талія у спідниці не була заниженою.

Високі підбори не для високих дівчат

Дівчата вище середнього росту бояться високих підборів, але цього робити зовсім не варто. Стилістка радить носити туфлі на підборах, босоніжки чи чоботи і не думати про чиюсь думку.

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