Подаруй берці захиснику: бренд Kachorovska збирає гроші на пошиття взуття для армії

Взуттєвий український бренд Kachorovska з перших днів війни вирішив допомогти українській армії. Для наших захисників пошили понад 1000 берців, втім армія потребує ще одну сотню взуття.

На початку березня бренд Kachorovska долучився до підтримки української армії. Українська підприємниця та засновниця бренду Kachorovska Аліна Качоровська зібрала майже один мільйон гривень та пошила 1393 пари берців.

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Бренд Kachorovska, який відомий своїми зірковими колабораціями з Тіною Кароль та Катею Сільченко, прозвітував про зібрані кошти та відшите взуття у своєму інстаграмі. Окрім цього, у дописі зазначається, що українська армія все ще має потребу в нашій допомозі.

Бренд отримав замовлення на безкоштовні берці загальною кількістю близько 100 пар, тож для охочих допомогти нашим захисникам відкрита лінія для збору коштів.

Маємо звіт. Зібрано на безкоштовні берці для армії 910 225 гривень, відшито 1393 пари. Дякуємо нашим партнерам і фабрикам, які долучилися, за внесок і підтримку. Це ініціатива, яка об’єднала декілька фабрик, які надавали матеріали і виробничі потужності,

– йдеться в дописі.

Номер карти для благодійного внеску можна знайти в серії світлин бренду Kachorovska в інстаграмі.

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