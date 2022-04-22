Пишаюся бути українкою та львів’янкою: Юлія Магдич назвала причини, чому не покидає Україну

Дизайнерка зі Львова Юлія Магдич, з вишиванками та сукнями якої знайомі всі зірки шоу-бізнесу та іноземні знаменитості, розповіла, чому залишається в Україні.

Майже два місяці російські окупанти стирають з лиця землі українські міста, позбавляють осель тисячі мирних мешканців та змушують покинути свою країну мільйони людей.

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За 58 днів війни Україну покинуло 5 мільйонів людей. Вони залишили свою країну та стали біженцями, оскільки російські солдати розбомблили їхнє житло та вирвали з корінням все їхнє життя, яке вони тут будували. Українці покинули свої родини, сім’ї та виїхали за кордон, щоб врятуватися та забезпечити спокійну атмосферу дітям.

Втім чимало знаменитостей продовжують жити в Україні та не лише працювати, але й допомагати нашим військовим. Майже всі українські бренди допомагають ЗСУ. Частина – шиє необхідний одяг та бронежилети, інша частина – жертвує кошти у фонди, які закуповують речі першої необхідності для наших бійців.

Юлія Магдич допомагає ЗСУ

Бренд Юлії Магдич кошти від продажу суконь та вишиванок спрямовуєють на допомогу ЗСУ та територіальну оборону.

У своєму інстаграмі львів’янка назвала кілька причин, чому не хоче покидати рідну країну. Вона відповіла своїм іноземним друзям, які питаються її, чому вона залишається в Україні. Задовго до війни вони цікавилися ідентичним питанням, кажучи, що «модний дім значно простіше будувати, до приміру, в Парижі».

"Я тут залишаюсь не тільки тому, що наш бренд вплетений в ДНК української культури, а ще тому, що люблю цю землю. І жоден паспорт не тішитиме мене так, як мій рідний – з тризубом. Я хочу, щоб мої майбутні діти розмовляли українською та зізнавались в коханні українською під квітучими вишнями. Хочу, щоб серце України билося гучно, впевнено, голосно і гордо! Пишаюся бути українкою та львів‘янкою", – написала Юлія Магдич.

На синьо-жовтому тлі вона опублікувала ілюстрацію своєї знаменитої світлини у вишиванці, що оздоблена в кольорах українського прапора.