Патріотичні шопери на літо: де шукати найкращі принти в інстаграмі

Коли, як не зараз, доповнювати свої образи стильними шоперами або ж екосумками, як ще їх називають. Особливо, коли українська народна творчість "тріщить" легендарними фразами та подіями, що стались останніми місяцями.

Всі знають, як українка збила ворожий дрон банкою огірків (правда, це були помідори); як Андрій Хливнюк співав "Ой у лузі червона калина" на Софійські площі; як для окупантів на одній з доріг України встановили дорожній знак, куди йти російським окупантам (підказка: вслід за російським кораблем) та багато іншого. Все це стало натхненням для українських дизайнерів, які втілили своє бачення подій на екосумках.

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Перевага у таких аксесуарах в тому, що вони екологічні, місткі, бюджетні, підходять до будь-якого кежуал-образу на прогулянку і тепер – доповнюють вашу проукраїнську позицію. З таким шопером вас впізнає будь-який українець за кордоном, а якщо там ще буде надпис англійською – можливо, ви почуєте кілька приємних слів від іноземців.

Пропонуємо вам кілька варіантів екосумок від українських виробників на будь-який смак.

Ціна шоперів – близько 300 гривень / Фото з інстаграму

Ціна шоперів – 200 – 260 гривень / Фото з інстаграму

Ціна шоперів – 370 – 450 гривень / Фото з інстаграму

Ціна шоперів – 290 – 370 гривень / Фото з інстаграму

Ціна шоперів – близько 500 гривень / Фото з інстаграму

Ціна шоперів – близько 230 – 270 гривень / Фото з інстаграму

Ціна шоперів – 350 гривень / Фото з інстаграму