Pantone назвав головний колір 2023 року, що натхенний комахами: як він виглядає

Інститут кольору Pantone обрав головний колір 2023 року. Ним став "малиновий тон", який має назву Viva Magenta.

Кожного року колір інститут Pantone об’єднує експертів з різних країн, і після кількох днів групових зустрічей обирається колір року. У наступному році цей колір відіграватиме значну роль у різних сферах, таких як дизайн і мода.

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Колі 2023 року описують як "малиновий тон", який балансує між теплим і прохолодним, є "нетрадиційним відтінком для нетрадиційного часу"."Колір року Pantone Viva Magenta вібрує бадьорістю та енергією. Це відтінок, укорінений у природі, що походить від родини червоних і виражає новий сигнал сили. Viva Magenta - сміливий і безстрашний, пульсуючий колір, насиченість якого сприяє радісному й оптимістичному святкуванню, створенню нового наративу", – йдеться в інституті кольору.

У роки, що характеризуються невизначеністю, такий колір є заспокійливим чи таким, що піднімає колірний настрій. За словами Лорі Прессмана, віце-президента Інституту кольору Pantone, в умовах пандемії, яка все ще триває, Viva Magenta уособлює впевненість і зв'язок у світі, який намагається стати на ноги.

Виконавчий директор Інституту кольору Pantone Леатріс Ейсман, сказав, що цей відтінок був натхненний натуральним червоним барвником, отриманим з дрібних комах, яких називають кошеніллю.



Комахи, якими надихалися для створення кольору



Viva Magenta став головним кольором 2023 року / Фото з CNN



Viva Magenta став головним кольором 2023 року / Фото з CNN

Нагадаємо, головним кольором 2022 року став синьо-фіолетовий відтінок PANTONE 17-3938, який називається Very Peri. Сайт інституту зазначив, що цей колір стимулює особисту винахідливість та творчість. На думку творців Very Peri демонстрував безтурботну впевненість та сміливу цікавість.