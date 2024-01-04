Демонструє природну красу: Памела Андерсон знялася без макіяжу для бренду Proenza Schouler

Світлини, що максимально передають "справжність" акторки, зробив для рекламної кампанії нью-йоркського бренду фотограф Давіт Гіоргадзе.

Акторка та фотомодель Памела Андерсон не вперше зʼявляється на фотосесіях, що пропагують природну красу. Цього разу вона постала перед фотокамерою без макіяжу для нової рекламної кампанії Proenza Schouler весна-літо — 2024.

Цікаво Кендалл Дженнер повторила образ моделі Ельзи Госк: фото в одинакових сукнях

На одній зі світлин суперзірка одягнена у молочну довгу сукню-сітку та піджак "з чоловічого плеча". На інший вона позує у кораловій блузі. На третій – у світлих джинсах і білосніжному піджаку структурованого силуету із вирізаними лацканами. Також фотограф зазняв її у чорному анораці під пояс і штанах в тон.

Що відомо про колекцію Proenza Schouler

Сам бренд пише, що ця колекція підкреслює внутрішні якості, які визначають Proenza Schouler і його жінку: дорослу, міську, розумну, яка ніколи не жертвує юнацькими якостями експериментування та гри.