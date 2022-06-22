Оцифрована Мерилін Монро вперше з’явилася на сторінках глянцю: вражаючі кадри

Секс-символ 1950-х Мерилін Монро з’явилася на сторінках китайського глянцю CR Fashion Book China. Знамениту білявку оцифрували та зняли у вбранні від люксових брендів.

Мерилін Монро стала найбільш обговорюваною персоною останнього тижня разом із Кім Кардашян, яка зіпсувала її легендарну сукню після виходу на червону доріжку Met Gala.

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Окрім цього інтерес до Мерилін Монро підігрів фільм Netflix "Білявка" з Анною де Армас в головній ролі. Стрічка розкаже про життя однієї з найвідоміших представниць Голлівуду – Мерилін Монро, яка навіть після смерті залишається іконою стилю та кінодівою.

У сучасному світі одні інфлюенсерки змінюються іншими, а от Мерилін Монро залишається культовою особою, тож глянці готові її оцифровувати, аби лише знаменитість з’явилася на їхніх сторінках видання.

До такого трюку вдався китайський глянець CR Fashion Book China. Видання представило 8 обкладинок у цифровому вигляді, на яких позує Мерилін. Редактори зобразили її так, як би вона могла виглядати, якби її культовий розквіт припав на наш час.

Вперше Монро в цифровому вигляді одягнена в провідні бренди сучасності, включаючи Thom Browne, Balenciaga, Miu Miu, Fendi.

Бренд CR Fashion Book завжди дивився в майбутнє моди. Ці кавери з'являються на тлі глобального відродження Мерилін, що ще більше наголошує на вічній чарівності її культурного впливу», - говорить генеральний директор CR Fashion Book Володимир Ройтфельд.

Мерилін у фірмовій зачісці з локонами та ефектному макіяжі з акцентом на червоних губах позує у сріблястій сукні, у сірій сукні розшитій бісерованими квітами, у штанному чорному костюмі та у вініловій сукні з об’ємним бантом.



Оцифрована Мерилін Монро з’явилася на сторінках глянцю / Фото з CR Fashion Book China



Оцифрована Мерилін Монро з’явилася на сторінках глянцю / Фото з CR Fashion Book China



Оцифрована Мерилін Монро з’явилася на сторінках глянцю / Фото з CR Fashion Book China



Оцифрована Мерилін Монро з’явилася на сторінках глянцю / Фото з CR Fashion Book China



Оцифрована Мерилін Монро з’явилася на сторінках глянцю / Фото з CR Fashion Book China



Оцифрована Мерилін Монро з’явилася на сторінках глянцю / Фото з CR Fashion Book China



Оцифрована Мерилін Монро з’явилася на сторінках глянцю / Фото з CR Fashion Book China



Оцифрована Мерилін Монро з’явилася на сторінках глянцю / Фото з CR Fashion Book China