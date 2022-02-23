Остання колаборація дизайнера: Bearbrick випустили ведмедиків на зразок Карла Лагерфельда

Кілька днів тому світ побачив останню колаборацію Карла Лагерфельда, роботу над якою дизайнер розпочав незадовго до своєї смерті. Бренд Bearbrick випустили колекційних ведмедиків на зразок відомого модельєра.

Офіційний запуск фігурок стався 19 лютого – в роковини смерті Карла Лагерфельда. Знаменитий дизайнер покинув світ у 2019 році.

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Незадовго до своєї смерті Карл Лагерфельд розпочав роботу над колекційними фігурками Bearded Bearbrick. Ведмідь виконаний на зразок характерного стилю дизайнера – у шкіряній куртці, краватці, рукавицях та окулярах.



Bearbrick випустили ведмедиків на зразок Карла Лагерфельда / Фото з інстаграму



Bearbrick випустили ведмедиків на зразок Карла Лагерфельда / Фото з інстаграму

Ініціатором релізу фігурки став колишній охоронець дизайнера Себастьян Жондо. Статуетки у вигляді ведмедя випущені в обмеженому тиражі – всього 1999 штук. Колекціонери знаменитих ведмедиків зможуть придбати виріб лише у флагманському магазині Karl Lagerfeld, що у Парижі.



Bearbrick випустили ведмедиків на зразок Карла Лагерфельда / Фото з інстаграму

Перших 500 статуеток, які отримали ім’я The Kaiser продадуть за ціною 4490 євро. У мережі з’явилися фото з бутика Карла Лагерфельда, в якому вся вітрина заповнена ведмедиками. Себастьян Жондо навіть зробив світлину на тлі колекційних фігурок.



Bearbrick випустили ведмедиків на зразок Карла Лагерфельда / Фото з інстаграму

Що відомо про бренд Bearbrick

Bearbrick – колекційна іграшка, розроблена та вироблена японською компанією Medicom Toy. Перші фігурки Bearbrick були створені 2001 року. Пластикові фігурки у формі ведмедя підкорили увесь світ та вважаються найпопулярнішими колекційними іграшками. Виробники створили понад 4 тисячі статуеток різних розмірів з відомими художниками та світовими брендами зі світу моди.

Ведмедики Bearbrick все частіше почали з'являтися в приватних колекціях відомих людей. Ціна ведмедиків стартує від 1299 гривень до сотень тисяч доларів за колекційну одиницю.



Лімітовані версії ведмедиків Bearbrick / Фото з Pinterest



Лімітовані версії ведмедиків Bearbrick / Фото з Pinterest



Лімітовані версії ведмедиків Bearbrick / Фото з Pinterest