10 головних трендів зими, які мають бути в гардеробі кожної дівчини

З настанням зимового сезону дівчата вже остаточно прощаються з речами з осіннього гардеробу та поповнюють свої поличі елеменами гардероба для зимової пори року. Що буде в тренді наступні 3 місяці – читайте в матеріалі.

Зараз дедалі частіше спостерігається тенденція на практичність в одязі, яка стосується кожної пори року, пише 24 канал. Зима не стала виключенням, тож в цей сезон провідні it-girl та інфлюенсери вже встигли продемонструвати на собі модні речі, які будуть популярними взимку 2022/23 року.

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Дублянка

Дублянка – універсальний верхній одяг на зиму, який чудово поєднується з джинсами, лосинами, штанами та спідницями. Стильна дублянка – найбажаніший тренд зими, оскільки моделі авіатори чи довгі дублянки мають у своєму гардеробі всі провідні модниці світу. Обирайте цієї зими найпопулярніший колір – camel, або ж дублянку чорного кольору.

Шуба

Ефектна шуба допоможе урізноманітнити ваш зимовий гардероб. Вона не лише додасть образу особливого шику і родзинки, але й стане чудовою знахідкою, якщо вам доведеться одягнути сукню чи спідницю. Ніжні та жіночні образи особливо вдало поєднуються саме з шубою. Знаменитості цього сезону все частіше обирають шуби в молочному кольорі.

Угги

Угги можна вважати найпопулярнішим взуттям зими. Найпопулярніші інфлюенсери та світові модниці носять взуття від бренду UGG ще від осені та не зніматимуть до весни. Найстильніше угги виглядають з коричневими дублянками чи короткими пуховиками. Серед найтоповіших виходів – чорні лосини з білими шкарпетками та короткими міні-уггами.

Дутики

На п’яти уггам наступають дутики – коротке взуття дутої форми з водонепроникної тканини, яка захищає від дощу та мокрого снігу. Дутики гарно поєднуються з лосинами та короткими пуховиками. Серед найпопулярніших кольорів – чорні та кремові.

Пухнасті навушники

Хутряні навушники з нульових знову в моді. Їх вже активно починають носити світові інфлюенсери. Дуже красиво виглядають молочні пухнасті навушники в тон з молочною шубою, а коричневі хутряні навушники вдало поєднуються з коричневою дублянкою.

Балаклава

Балаклава – доволі дивний головний убір, втім зараз ця річ вже не викликає такого здивування, як це було кілька сезонів тому. Модниці все частіше обирають балаклаву, аби захистити себе від вітру та мінусової температури. Втім балаклави частіше обирають дівчата, які не бояться експериментувати та епатажно виглядати.

Трикотажний костюм

Трикотажний костюм у нейтральному кольорі може стати хорошою базою для зимових виходів та частиною офісного дрес-коду. Кардиган та штани, або світшот і широкі штани чудово підходять під зимові пуховики чи пальта.

Хутряна панама

Хутряна панама цього сезону знову в моді, однак вже більших розмірів. Акторка Меган Фокс та інфлюенсерка Емілі Сіндлев показують у своїх аутфітах актуальні панами великого об’єму, які одразу привертають до себе увагу своїм розміром. Саме такі вироби будуть в тренді взимку.

В’язаний светр

Теплий светр – один із ключових трендів на зимовий період. Вони ідеально пасують до джинсів, шкіряних спідниць та штанів палаццо. Светр взимку додає правильних акцентів взимку, тож він пасує і до брутальних черевиків, і до взуття на підборах.

Довга спідниця

Спідниці максідовжини повертаються у моду. Восени їх почали носити Гейлі Бібер та Ельза Госк. Шведка поєднувала спідницю з водолазками та шкіряною курткою, а американська модель обирала жакет та спідницю костюмної тканини одного кольору.