Яке взуття ніколи не вийде з моди: добірка, без якої не обійтися восени

Тенденції міняються кожного сезону, втім є деякі пари взуття, які ніколи не вийдуть з моди. До прикладу, восени завжди актуальне одне й те ж взуття.

Щоб кожного сезону не купувати нове взуття, варто мати всього кілька базових пар, які підійдуть до будь-якого вбрання – від джинсових курток і жакетів у демісезонний період до тренчів і пальт, коли стане трохи холодніше.

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Представлене нами взуття актуальне в цьому сезоні і буде актуальним в наступних. У всьому цьому взутті є однакові характеристики: лаконічний дизайн, прості лінії, мінімальна кількість або відсутність будь-якої фурнітури, натуральні матеріали та однотонність.

Туфлі-човники

Таке взуття є найуніверсальнішим. Туфлі-човники вже тривалий період є на піку популярності, тож не здають своїх позицій з сезону в сезон. Щоб ці туфлі залишалися з вами максимально довго – придбайте класичну пару в чорному кольорі, яка буде до всього пасувати.



Осіннє взуття, яке не виходить з моди / Фото Pinterest

Балетки

Легендарні балетки на певний час зникли з модних радарів, але навіть це не означало, що вони вийшли з моди. Ще Одрі Гепберн у "Римських канікулах" доводила нам, що це взуття на плоскому ходу ідеально підкерслює чорні сукні та будь-яке інше вбрання – у кежуальному чи романтичному стилі.



Осіннє взуття, яке не виходить з моди / Фото Pinterest

Лофери

Лофери нам нагадують чоловіче взуття, але вони вперто осіли в жіночому гардероб. Дівчата одягають лофери під джинси та штани і навчились красиво їх стилізувати з білими шкарпетками, сукнями та спідницями.



Осіннє взуття, яке не виходить з моди / Фото Pinterest

Кросівки

Без кросівок важко уявити сучасний гардероб жінки. Усі модниці полюбили різноманітні моделі кросівок від New Balance, Nike, Reebok, Adidas та багато інших.



Осіннє взуття, яке не виходить з моди / Фото Pinterest

Чоботи

Щодо чобіт, то тут варто виділити, що в моді завжди будуть чоботи-челсі або чоботи до колін на підборах. Без обидвох варіантів складно собі уявити осінній сезон.



Осіннє взуття, яке не виходить з моди / Фото Pinterest