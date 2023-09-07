Популярний верхній одяг осені: стильні речі, які сподобаються всім
Хоч початок осені нас ще тішить теплом і сонцем, втім ця пора все ще буває мінливою, тож треба мати у своєму гардеробі кілька важливих позицій.
Восени ранки та вечори бувають досить холодними, тож вже навіть на початку вересня варто мати у своєму гардеробі легенькі жакети чи кардигани, а от чим глибша буде осінь, тим більш ґрунтовніше треба підійти до вибору верхнього одягу.
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Жакет
Оверсайз-жакет класичного чорного кольору чи приталений жакет – обов’язково вам знадобиться в осінню пору. Ним ви можете доповнити свої майки та футболки, які ще стараєтеся носити разом з джинсами та кросівками чи балетками.
Твідовий жакет
Цей елегантний елемент гардероба гарно поєднується з базовими штанами, джинсами та лоферами.
Шкіряна куртка
Базовий осінній образ завжди включає у себе шкіряну куртку. А от яку саме одягнути – обирати вам. Якщо хочете отримати класичний образ – обирайте чорну косуху, якщо ж трендовий – вінтажну з потертостями.
Бомбер
Бомбер не збирається виходити з трендів, тож можете сміливо його додавати до своїх гардеробів. Щоб додати образу особливої родзинки – довершуйте look бейсболкою.
Стьобана куртка
Чорна чи оливкова стьобана куртка вже кілька сезонів тримається в трендах. Ця річ ідеально пасуватиме до лаконічних осінніх аутфітів, тож вам варто мати її у своєму гардеробі.
Тренч
Восени шкіра знову буде актуальною, але щоб ви змогли скласти безліч класичних образів, пропонуємо робити ставку на базу – пісочний тренч довжини міді.
Пальто
Завдяки своєму теплому матеріалу пальта стають незмінною класикою з року в рік. Обирайте такий крій пальта, щоб ви змогли його вільно носити не лише з чобітьми, але й з кросівками.