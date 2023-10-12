7 готових образів від стилістки на осінь: цікава добірка

Стилістка Яна Платонова опублікувала цікаві осінні образи, які можна легко повторити. У добірці використані актуальні та трендові речі на теперішній сезон.

Восени наші образи складаються з різнопланових речей – від легких шкіряних курток до теплих пальт, чи від лоферів до чобіт. Осінь – це завжди гарний період для красивих речей.

Дивіться також Одягаємося у стилі Cozy girl: новий напрямок, який не схожий на Old Money

Стилістка склала 7 образів "під ключ", тож, якщо у вас в гардеробі є всі речі, вам треба лише скласти образ на показаному прикладі, або ж подивитися, що варто докупити, щоб аутфіт виглядав стильно.

Щодо верхнього одягу, то спробуйте на осінь додати короткий пуховик в базовому кольорі, тренч, бомбер та пальто. Останній верхній одяг може бути різноманітним – від кольору до фасону. Опирайтеся на власні вподобання та обирайте те, що найкраще пасуватиме до вашого вбрання.

Також зробіть ставку на темні кросівки, лофери, черевики та чоботи – до колін на плоскій підошві та на підборах. Додайте до свого гардероба базовий лонгслів, водолазку, светр, сорочку та трикотажну сукню. А от ваш низ має складатися зі штанів та спідниці.

Не забувайте про аксесуари та головні убори. Нехай ваші образи довершують бейсболки, шапки, шарфи та сумки, які будуть наближені до класичних моделей.

Готові образи на осінь 2023



Стильні образи на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Стильні образи на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Стильні образи на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Стильні образи на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Стильні образи на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Стильні образи на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Стильні образи на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua