Від яремчанських майстринь: Ольга Сумська виставила на аукціон власну вишиванку

Українська акторка Ольга Сумська долучилася до Акторського благодійного аукціону. Знаменитість виставила на аукціон вишиванку зі своєї колекції.

Україна продовжує потерпати від російських окупантів, які безжально обстрілюють та бомблять міста. Від цього страждає не лише інфраструктура, але в першу чергу люди, які отримують поранення.

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Саме тому Акторський благодійний аукціон збирає кошти для п’ятьох карет швидкої допомоги, які рятуватимуть людям життя.

Акторка Ольга Сумська віддала на аукціон вишиванку борщівку ручної роботи з оригінальним орнаментом. Знаменитість розповіла, що купувала цю річ у містя Яремче. Вишиванка виконана вручну місцевими майстринями.

Вірю, що вона принесе радість та щастя її майбутній власниці! Розмір сорочки-М/L. Усі кошти від продажу підуть на придбання машини швидкої допомоги. Долучайтеся, друзі,

– написала Сумська.

Стартова ціна сорочки – 5 тисяч гривень, а мінімальний крок – 500 гривень. Аукціон триватиме до вівторка, 28 червня. Наразі користувачі запропонували за сорочку найбільшу ставку у розмірі 11 тисяч гривень.

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До благодійного аукціону акторів приєднався Тарас Цимбалюк, який виставив штани з нового сезону серіалу "Кріпосна". Анна Саліванчук віддала на аукціон свою улюблену сукню, у якій відзняли 14 сезонів серіалу "Одного разу під Полтавою". Її продали за 5 400 гривень. Арам Арзуманян на благодійність виставив досить цікавий лот – пляшку напою "Коньяк. НАШ" з фільму "Скажене весілля". Напій продали за 5 500 гривень.

Ольга Сумська підтримує Україну та всіх українців. Їй часто дорікають за те, що її донька Антоніна Паперна відсиджується в Росії та замовчує війну, втім акторка не приховує, що позиція її доньки – "болюче питання" в родині.

Українська акторка Ольга Сумська досі залишається в Києві, що перебуває під частими обстрілами агресора.

"Я розумію, що залишатися у столиці небезпечно, але прилітає по всій Україні, а за кордон без чоловіка ми з донькою не поїдемо. Віталій за віком ще має залишатися в Україні в цій ситуації", – пояснила артистка.