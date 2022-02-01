Ольга Фреймут приголомшила стильним образом у коричневій сукні: розкішний кадр

Українська знаменита телеведуча Ольга Фреймут потішила прихильників новим фото. Вона постала перед камерою у розкішній коричневій сукні.

Ольга Фреймут зараз всю свою увагу приділяє дітям та чоловікові. Вона рідко з’являється на телебаченні, не відвідує світські заходи та нечасто публікує нові світлини в інстаграмі. Втім знаменитість хоч і зрідка, але все ж таки старається потішити свою багатотисячну аудиторію стильним образом.

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Телеведуча завжди любила елегантне та вишукане вбрання. Зірка добре знає, як правильно одягнутися за етикетом, тож показує свої виходи фанатам.

У своєму інстаграмі Ольга Фреймут підняла важливу тему телефонних дзвінків. Знаменитість, яка добре знається на етикеті, розписала за яких умов варто телефонувати без попередження.

На новій світлині білявка постала перед камерою у розкішній довгій сукні. Коричневе плаття оздоблене об’ємними рукавами та вшитим поясом на талії.

Знаменитість зробила фірмову укладку набік з легенькими локонами, а на обличчя візажисти нанесли природній мейк. Її очі підкреслювали золотисті та сірі тіні, а губи – рожева помада.



Новий образ Ольги Фреймут / Фото з інстаграму телеведучої

Підписники знаменитості не залишили рідкісну публікацію без уваги. Фанати зазначили, що телеведуча виглдає фантастично.