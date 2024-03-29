У сорочці та джинсах: Ольга Фреймут здивувала скромним виглядом

Телеведуча Ольга Фреймут вже давно зникла з екранів та розважальних українських шоу. Зараз вона проживає у Великій Британії та поділилася з підписниками новими світлинами.

Ольга Фреймут любить красивий та дорогий одяг від люксових брендів, втім постала перед камерою фотографині у простому вбранні. За словами, ведучої вона давно не робила ніяких світлин, але для своєї аудиторії вирішила показати нові портрети.

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Образ Ольги Фреймут

Журналістка вирішила підібрати для себе спокійний та лаконічний образ, поставши перед камерою без макіяжу, зачіски та аксесуарів.

У фотостудії Фреймут позувала в простому образі, який складався з бордової шовкової сорочки та базових синіх джинсів. Білявка розстібнула передні ґудзики та додала образу певної розслабленості, а джинси доповнила чорним поясом.

Бордову сорочку Ольга Фреймут обрала від відомого бренду The Row, який заснували відомі американські сестри-близнючки Мері-Кейт та Ешлі Олсен.

Я давно не фотографувалася, а потім довірилася Марʼяні. І вона побачила те, про що я вже й забула,

– написала Фреймут про фотографиню Мар'яну Шафро.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут живе з двома маленькими дітьми у Лондоні. З чоловіком вони перебувають на відстані, оскільки Володимир Локотко зараз у Києві.

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