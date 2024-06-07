Із золотим півником на жакеті: Олена Зеленська вразила образом у Франції

Президент України разом з дружиною відвідали Францію у День висадки союзників у Нормандії. Для цієї події Олена Зеленська обрала стриманий та лаконічний аутфіт.

На урочисту подію з нагоди 80-річчя висадки союзних військ у Нормандії перша леді обрала вбрання, яке підкреслила брошкою з символічним значенням від українського бренду.

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Образ Олени Зеленської

Для зустрічі з Еммануелем Макроном і Бріжит Макрон перша леді України одягнула оливкову сорочку з коротким бантом, чорні штани на високій посадці та жакет темно-синього відтінку.

Олена Зеленська обрала довгі штани палаццо, які ідеально пасували до туфель-човників на підборах. Вбрання перша леді доповнила поясом із золотою фурнітурою. А от жакет дружина президента довершила символічною брошкою, яку вже не вперше одягає.

Перша леді вирішила підкреслити аутфіт позолоченою брошкою "Півник" від відомого українського бренду GUNIA Project. Прикраса виконана у формі глечика-півника. Вона є нагадуванням про історію, яка трапилась на початку повномасштабної війни.

У квітні 2022 року світ облетіла фотографія зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці. Від неї залишилася лише стіна й полиця на кухні, на якій стояв глечик у формі півника, який став символом незламності українського народу.

Олена Зеленська зібрала волосся в пучок, випустивши передні пасма та постала перед всіма з бездоганним макіяжем, який підкреслював її красу. Президент Володимир Зеленський, як завжди, з’явився у своєму мілітарі-стилі. Він одягнув штани хакі, чорний світшот з вишитим гербом України та коричневі кросівки.

Відзначимо, що зустріч Володимира та Олени Зеленських після спілкування з Макроном і його дружиною, супроводжувалась бурхливими оплесками. Люди не сідали, доки Зеленські не зайняли свої стільці.

Зеленським аплодують у Франції: красиве відео

Президент і його дружина трималися за руки, а такий теплий прийом вже встиг зачарувати мережу. Звісно, в особі Зеленського світові політики аплодували всім українцям.