У костюмах від української дизайнерки: Олена Зеленська зачарувала стильними образами у Канаді

Днями Олена та Володимир Зеленські завітали з робочим візитом до Канади. Для зустрічей з прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо та генерал-губернаторкою Мері Саймон і її чоловіком Вітом Фрейзером перша леді України підібрала елегантні вбрання.

В обох образах Зеленська поєднала речі від українських дизайнерів. Зокрема, вона обрала костюми від GASANOVA та брошку від Руслана Багінського.

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Аутфіти Олени Зеленської для поїздки в Канаду

У парламент дружина президента України завітала в чорному штанному костюмі від вітчизняного бренду GASANOVA. Образ складався з класичного жакета з двома темно-сірими смугами, які додали піджаку унікальності, та чорних широких штанів. Жінка також взула чорні підбори-човники та додала мінімалістичні прикраси.

Водночас на зустрічі, яка відбулася в Оттаві, з Мері Саймон та Вітом Фрейзером перша леді постала в костюмі пісочного кольору. Він також складався з жакета та штанів, проте верх костюма мав нестандартний крій, який робив акцент на талії знаменитості. Крім того, Олена Зеленська додала брошку від Руслана Багінського у вигляді Євшан-зілля. Образ вона доповнила коричневими замшевими підборами та сережками.

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