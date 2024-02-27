У вишиванці та штанах палаццо: Олена Зеленська зачарувала образом на виставці

Перша леді України Олена Зеленська одягнула на відкриття мистецької виставки "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму" красивий образ, який складався з вишиванки та чорного костюму.

Дружина президента України виступила з промовою на виставці, мета якої – привернути увагу громадськості до історій жінок, яких незаконно ув’язнили за підтримку України.

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Також виставка вшановує силу і відважність дружин політв’язнів, а також тих, хто щоденно чинить спротив окупантам, демонструючи боротьбу за свої права та свободи. Виставка спрямована на те, щоб показати, що опір громадян України в Криму триває, і з кожним днем набирає все більших обертів.

Образ Олени Зеленської

Спочатку перша леді з’явилася у чорному костюмі, що складався з жакета та штанів палаццо. Дуже часто блейзери Олени Зеленської доповнюють брошки, тож не обійшлося без неї й цього разу. Втім характерним елементом гардероба стала патріотична вишиванка.

Перша леді обрала для себе красиву вишиванку, що створена з різнокольорових ниток. Вишита сорочка оздоблена орнаментом у вигляді квітів, розгалужених гілок та листочків у зелених, блакитних, рожевих та жовтих кольорах.

Ніжний образ Олена Зеленська доповнила золотистими сережками у вигляді капель, а її штани довершував широкий пояс. Як завжди, перша леді мала бездоганний вигляд завдяки випрямленому волоссю з боковим проділом та легким макіяжем в нюдових відтінках.



Бездоганний образ першої леді / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Бездоганний образ першої леді / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Вишиванку дружина президента одягнула не випадково. У своєму інстаграм-дописі Зеленська зазначила, що окупанти досі вважають за «злочин» одягати вишиванку.

За 10 років війни та окупації в Криму з’явилися не лише дружини політв’язнів, але й жінки-політв’язні. Вже 217 жінок притягнені окупантами до так званої адмінвідповідальності за "злочини" на кшталт вдягання вишиванки чи проведення українських вечорів,

– написала перша леді у дописі.

Виставка "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму" розповідає саме про жіноче обличчя цієї боротьби за свободу й за себе. Назва також невипадкова. Олена Зеленська зазначила, що Ломикамінь – це квітка, оспівана Лесею Українкою, яка побачила цю рослину в улюбленому Криму, на Ай-Петрі.