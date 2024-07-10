У вишиванці з чорним орнаментом: Олена Зеленська здійснила новий вихід у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у США. Він прилетів на ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. У поїздці главу держави супроводжувала дружина Олена Зеленська, яка приміряла на собі красиве вбрання.

Президентське подружжя розпочало візит до США із вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років. До меморіалу, який створила поряд із будинком Конгресу у 2015 році архітекторка українського походження Лариса Курилас, Володимир та Олена Зеленські принесли колоски пшениці.

Дивіться також Франк Пітер Вільде виклав фото на підтримку України після удару по "Охматдиту": щемлива світлина

"Зараз, коли чергова російська імперія намагається знищити українців, нам важливо зберігати пам’ять про попередні спроби. Бо Україна нині боронить не лише сучасність, а й історичну справедливість", – написала Олена Зеленська в інстаграмі.

Як виглядала Олена Зеленська в США

Перша леді приміряла на собі вишиванку, яку вже одягала 16 травня цього року на День вишиванки. Вона одягнула білу сорочку з чорною яворівською вишивкою від бренду Gaptuvalnya. Коштує така вишиванка 10 тисяч гривень.

На низ Олена Зеленська приміряла чорну спідницю довжини міді та чорні туфлі. Волосся вона зав’язала у хвіст та довершила аутфіт мінімалістичними прикрасами та макіяжем в природних відтінках.

Поруч з дружиною Володимир Зеленський був у чорному поло та штанах хакі, а його образ доповнили кросівки.



Вишуканий образ Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді



Вишуканий образ Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Образи Олени Зеленської незалежно від подій в Україні чи офіційних візитів за кордон, завжди є витриманими в класичному стилі. Перша леді любить класичні та нейтральні кольори, вкрай рідко одягає яскраві костюми чи сукні.

Лаконічність, простота та елегантність – основні вектори образів дружини президента. Тож у США вона також одягнула вишукане поєднання сорочки та спідниці, яка є безпрограшним варіантом для будь-якої важливої події.