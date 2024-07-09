На кадрі він постав у білій футболці з надписом "Russia is a terrorist state" (Росія є терористичною країною). Він опустив голову, тримаючи у руках маленьку ляльку-немовля, оповите в закривавлену тканину.

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Німецький блогер підтримав Україну

Франк Пітер Вільде написав у своєму дописі важливі слова для 150-тисячної аудиторії.

Мирні переговори з терористами, які вбивають дітей на лікуванні, неможливі. Лише збройна перемога України може принести мир. Україна має мати змогу захищати своїх людей та дітей від росії,

– зазначив активіст.

Берлінський стиліст майже кожного дня публікує фото з власного ліфта на підтримку України. Епатажний модник робить фото у дзеркалі в синьо-жовтих кольорах та з українською символікою. Його інстаграм-профіль повністю заповнений образами в синьо-жовтих тонах. Екстравагантні ліфтолуки з патріотичною символікою прославили його на всю Україну.

У травні 2023 року приїхав до Києва на річницю United24. Столицею він прогулявся у вишиванці, хустині від Укрзалізниці, каблучці Ukraine та підвісці з Тарасом Шевченком. Дизайнер навіть разом Jerry Heil знявся у рекламній кампанії українського апсайкл-бренду Starchak.



Німецький дизайнер у Києві у 2023 році / Фото з інстаграму Юлії Бевзенко

Цикл своїх фотографій стиліст називав "Щоденником війни" та зазначив, що відчув свою місію привертати увагу до подій в Україні та нагадувати світові, що війна в Україні продовжується. За його словами, після повномасштабного вторгнення він вирішив, що щодня робитиме фотографії на знак протесту, і кожне з них буде присвячене нашій країні.