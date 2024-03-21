У кольорових шкарпетках: Олена Зеленська здивувала дивовижним образом

Олена Зеленська завжди демонструє елегантне та класичне вбрання, втім перша леді здійснила вихід, який захопив мережу. Вона одягнула кольорові шкарпетки, які створили мисткині, які працюють у студії з синдромом Дауна та РАС – розладами аутистичного спектра.

Своїм новим образом Олена Зеленська підтримала міжнародну акцію до Всесвітнього дня інформування про людей з синдромом Дауна. Таким чином перша леді привернула увагу суспільства до важливої теми.

Цікаво Олена Зеленська повторила образ у білому жакеті: скільки коштує аутфіт першої леді

Образ Олени Зеленської

Перша леді одягнула молочний светр, який поєднала з чорними базовими штанами та класичними лоферами. Особливістю її незвичного аутфіту стали дві різні кольорові шкарпетки.

Шкарпетки, що на мені, – незвичайні. Це роботи Ніколь Ляпустіної, Софії Жук та Марії Гуменної – мисткинь, які творять у художній студії Олі Ставникович. Ця майстерня працює з митцями, які мають синдром Дауна та РАС. Вони, наприклад, уже не раз долучалися до прикрашання традиційної ялинки на вулиці Банковій у Києві,

– написала Олена Зеленська у своєму інстаграм-дописі.

21 березня – Всесвітній день інформування про людей з синдромом Дауна. По всьому світу люди надягають різні шкарпетки. Таким чином вони підтримують тих, хто має додаткову хромосому у 21-й парі.



Дивовижний образ Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Також Олена Зеленська додала, що люди з синдромом Дауна та РАС повинні себе комфортно почувати у суспільстві. За її словами, ми маємо ставитися до них з повагою та розумінням.