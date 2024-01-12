У костюмі, який ніколи не вийде з моди: Олена Зеленська зачарувала стильним виходом

Олена Зеленська здійснила зустріч з головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде. Перед поважними людьми перша леді України з’явилася в класичному чорному костюмі, який завжди буде в моді.

У публікації, яку Олена Зеленська поширила у своєму інстаграмі, вона поділилася світлинами із зустрічі. Вона подякувала голові представництва ЮНІСЕФ та його організацію, що в цей важкий час оборони від агресора, вони з Україною та підтримують наших дітей.

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Олена Зеленська в костюмі

Дружина президента України обожнює класичні образи в стриманих кольорах, тож часто одягає сорочки, блузи, жакети, штани та елегантні сукні. На зустріч вона одягнула стриманий та стильний образ. Перша леді одягнула білосніжну сорочку, яку доповнила чорним жакетом на ґудзиках та штанами.

Образ Олени Зеленської доповнювали сріблясті сережки. Стилісти вклали волосся у легенькі хвильки.

Варто зазначити, що костюм, який одягнула Олена Зеленська – це вічна класика. Такий костюм не виходить з моди та буде ще актуальним багато років. Він не лише створений у чорному базовому кольорі, але й в класичному крої.



Неймовірний образ Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Також до серії світлин перша леді додала публікацію, в якій ознайомила читачів з тим, що для України зробив ЮНІСЕФ.