Як стильно виглядати у костюмі: захопливий образ показує Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська з’явилася на пресконференції у бордовому костюмі. Як завжди, дружина президента мала стриманий вигляд в лаконічних елементах гардероба.

В чарівному образі перша леді з’явилася на пресконференції, яка була присвячена четвертому Саміту перших леді та джентльменів. Важлива подія відбудеться вже 12 вересня у Києві.

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Олена Зеленська в бордовому костюмі

Перша леді України любить красиво одягатися, тож її чергова публічна поява знову вразила українців. Олена Зеленська тісно співпрацює зі стилісткою Наталією Каменською, яка є засновницею українського бренду Gunia Project.

Вона підбирає для дружини президента найкраще вбрання від українських брендів та прикраси, які вдало довершують кожен аутфіт першої леді.

Цього разу Олена Зеленська одягнула бордовий костюм, що складався з жакета цікавого крою без коміра та спідниці довжини міді. Жакет вона довершила чорним тонким поясом на талії та підібрала чорні туфлі на підборах.



Красивий образ Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська у бордовому костюмі / Фото з інстаграму першої леді

Дружина президента розпустила волосся та вклала у легкі хвильки. Зеленська вирішила не доповнювати аутфіт сережками та залишила мінімалістичний look, а візажисти зробили ніжний та природний макіяж.

Що відомо про Саміт перших леді та джентельменів