Дружина Дмитра Комарова зачарувала образом у блакитному комбінезоні: фото з метро

Дружина Дмитра Комарова – Олександра Кучеренко вкотре зачарувала бездоганним зовнішнім виглядом. На станції метро "Хрещатик" дівчина позувала у ніжно-блакитному комбінезоні та патріотичних сережках.

У ніч з 20 на 21 серпня відбувся бій-реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа. В Україні пряму трансляцію вели зі станції метро "Хрещатик". Там була й журналістка Олександра Кучеренко, яка слідкувала за розвитком подій.

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Патріотичний look Олександри Кучеренко

Для важливого вечора журналістка обрала патріотичне вбрання. Олександра позувала на камеру в стильному комбінезоні ніжно-блакитного кольору. Вбрання гарно підкреслило витончену фігуру дівчини та оголило одне плече, чим додало звабливості. Поєднала look з бежевими босоніжками, які підкреслили червоний педикюр.

Довге розкішне волосся Кучеренко вклала рівно та забрала назад. На обличчі зробила святковий макіяж з акцентом на губах. Родзинкою образу стали масивні жовто-блакитні сережки.



Олександра Кучеренко у блакитному комбінезоні / Фото з інстаграму журналістки