Дружина Дмитра Комарова зачарувала образом у блакитному комбінезоні: фото з метро

21 серпня 2022 , 16:21
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Джерело:

інстаграм Олександри Кучеренко

Дружина Дмитра Комарова – Олександра Кучеренко вкотре зачарувала бездоганним зовнішнім виглядом. На станції метро "Хрещатик" дівчина позувала у ніжно-блакитному комбінезоні та патріотичних сережках.

У ніч з 20 на 21 серпня відбувся бій-реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа. В Україні пряму трансляцію вели зі станції метро "Хрещатик". Там була й журналістка Олександра Кучеренко, яка слідкувала за розвитком подій. 

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Патріотичний look Олександри Кучеренко

Для важливого вечора журналістка обрала патріотичне вбрання. Олександра позувала на камеру в стильному комбінезоні ніжно-блакитного кольору. Вбрання гарно підкреслило витончену фігуру дівчини та оголило одне плече, чим додало звабливості. Поєднала look з бежевими босоніжками, які підкреслили червоний педикюр. 

Довге розкішне волосся Кучеренко вклала рівно та забрала назад. На обличчі зробила святковий макіяж з акцентом на губах. Родзинкою образу стали масивні жовто-блакитні сережки. 


Олександра Кучеренко у блакитному комбінезоні / Фото з інстаграму журналістки 

Зазначимо, Олександр Усик казав, що цей бій – бій не лише за нього, а й за всю країну. Боксер довів це на рингу, перемігши Джошуа під час складних 12 раундів. З важливою перемогою Усика вітають українці, серед яких знаменитості. Хто і що саме сказав боксерові – дізнайтеся за посиланням.
Автор: Христина Кобак